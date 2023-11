Mario Biondi | al via stasera il Crooning – the italian tour

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Al via con molte date già sold out il– thedinei teatri, il calendario Parteda Crema con 6 date già sold out e altre 5 prossime all’esaurimento il– thedi, che porterà nei più prestigiosi teatrii ununico nel suo genere. Uno show in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione, per regalare al pubblico un’esperienza senza tempo, dall’esaltazione dell’acustica delle sale alla purezza del suono che arriverà direttamente dagli strumenti, archi, fiati e sezione ritmica per un mix di suoni e atmosfere per la prima volta in questa dimensione in un ...