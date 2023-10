Napoli 2-3 Real Madrid | il commento ufficiale della società partenopea

Il video con gli Highlights e i gol di Napoli-Real Madrid 2-3, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League ...

Tempo di lettura: 4 minutiGol, spettacolo , agonismo. C’è tutto questo in Napoli - Real Madrid di Champions. Alla fine, al termine di una partita ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Champions League 2023/24: Pagelle Napoli-Real Madrid Le Pagelle dei ...

Napoli (ITALPRESS) – Il Real Madrid si impone al Maradona per 3-2 contro un Napoli che avrebbe forse meritato qualcosa in più. In una partita ricca ...