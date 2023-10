LIVE Napoli-Real Madrid 2-2 | Champions League calcio in DIRETTA | tutto ancora in bilico nei minuti finali dell’incontro

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Cambio: fuori Rodrygo, dentro Joselu. 74? Cambio: fuori Zielinski, dentro Raspadori. 73? OCCASIONE!! Grandissima apertura di Modirc verso Carvajal, il quale scarica per Vinicius. Il brasiliano controlla palla e tira verso la porta, trovando la pronta reazione di Meret. Sulla ribattuta arriva prima di tutti Bellingham, che non riesce a segnare.. 72? Corner battuto sul primo palo, dove arriva prima di tutti Osimhen, che libera l’area. 72? Accelerazione di Modric, che arriva al limite dell’area e tenta il tiro. La conclusione del croato sbatte contro Natan e termina in corner. 71? Lancio lungo di Natan per il taglio di Elmas. Il macedone controlla palla e serve Kvaratskhelia, il quale appoggia per Di Lorenzo. Il ...