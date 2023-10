Volley | Preolimpico 2023 Ucraina | che sorpresa! Battuto 3-0 l’Iran

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si chiude con un risultato a sorpresa che mischia le carte nel girone dell’Italia, la seconda giornata di gare del torneodi Rio de Janeiro che vede l’Italia condurre a punteggio pieno. L’, addirittura senza la star Plotnytskyi, demolisce con un secco 3-0 uno spento Iran che subisce la seconda sconfitta a fila dopo quella di sabato con la Germania e si tira praticamente fuori dalla lotta per la qualificazione. A spingere in alto gli ucraini sono stati l’opposto Tupchii e lo schiacciatore Poluian, nomi da segnare per l’Italia che domani sera affronterà proprio gli ucraini nel terzo incontro del suo torneo. La partita si è messa subito bene per la formazioneche è partita forte, portandosi sul 15-10 nel primo set e ga tenuto bene in fase cambio palla nel finale del set vincendo 25-19. Sulle ali dell’entusiasmo ...