Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORATO IL TRAFFICO SULLE STRADE REGIONALI, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULL’APPIA FILE TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E CAPANNELLE VERSO LA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA E TRA DIRAMAZIONE SUD E PONTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA OSTIENSE E TUSCOLANA MIGLIORATA ANCHE LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO Servizio fornito da Astral

... grazie alla collaborazione con le regioni Toscana e Lazio, Ventimiglia con: anche su questo ...per il primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della......comunale ha previsto " di concerto con la Questura di Torino " modifiche alla. Nel ... Via Pietro Micca, tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Castello, ambo i lati; Via, tratto ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 09:15 RomaDailyNews