Benevento-Crotone | le pagelle | Simonetti un gigante | passo indietro per Tello

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIlfirma l’impresa riuscendo a rimontare e ribaltare il doppio svantaggio. La Strega supera ilal “Ciro Vigorito“, ottenendo il quinto risultato utile consecutivo. Una prestazione sottotono per un’ora, poi vengono fuori le qualità tecniche e, soprattutto, morali di una squadra che Andreoletti sta continuando a plasmare. L’aspetto positivo è indubbiamente rappresentato dal fatto che il, nonostante non abbia indossato ancora il suo abito migliore, ha ottenuto tredici punti in sei giornate, balzando al secondo posto della classifica. Paleari – Paga “l’esco, non esco” sul primo gol, un’incertezza che complica la gara del. Incolpevole sulla seconda rete, per il resto è solo ordinaria amministrazione. Voto: 6 Berra – Ilnon sfonda dalla ...

Tutto pronto per Benevento-Crotone , match della sesta giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 1 ...

Serie C Now girone C sesta giornata Crotone inesistente nella ripresa si fa rimontare il doppio vantaggio dal Benevento e subisce la terza sconfitta ...

Ilvince in rimonta per 3 - 2 contro il, nella sesta giornata di Serie C 2023/24. Dopo un doppio vantaggio da parte degli ospiti con D'Ursi e Vitale, sono la doppietta di Simonetti e ...

La Juve Stabia piega 1-0 il Monopoli al "Menti" ed è da sola in vetta alla classifica del girone C a quota 14. Romeo, al 71', fa volare le "vespe". Miracoloso il portiere Thiam su ...Sesta giornata del girone C della serie C, che ha visto i successi di Juve Stabia, capolista solitaria e del Benevento sul Crotone. Il Messina batte l'Avellino, mwentre perentorio poker ...