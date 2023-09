Caso Osimhen | Dgebuadze | “Io e molti altri tifosi ci sentiamo traditi”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il giornalista georgiano, Kakha, è rimasto deluso delle azioni di Victorche ha eliminato qualsiasi traccia di Napoli. Victorha rimosso la maggior parte delle immagini che lo ritraggono con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram, incluso il momento di gioia condiviso dopo la vittoria dello scudetto. Una decisione che non è passata inosservata, generando sconcerto non solo tra la società e iazzurri, ma anche tra coloro che lo avevano difeso strenuamente in passato. A condividere la sua opinione è stato anche il giornalista georgiano, Kakha, che attraverso i social media ha detto: “Qualche giorno fa ho scritto un tweet molto impopolare (forse anche sbagliato) in difesa di”. “Sono diventato oggetto di critiche per quel tweet, ma ...

“È incredibile che l’account ufficiale del tuo club ti prenda in giro per un rigore sbagliato Ora quali sono le conseguenze? Che il Napoli perderà ...

Napoli - Udinese, esame per Rudi Garcia Il nuovodeflagra in un momento già complicato per il Napoli tra campo e società. Nel mirino c'è soprattutto l'allenatore Rudi Garcia, che fatica ...Come neldell'avviso di garanzia al patron del Napoli De Laurentiis per la compravendita di. "Alcuni club fanno questo tipo di operazioni, io però non le ho mai seguite - conclude - , ...

"Permalosimhen": il terrore dei fantallenatori che rischiano di perdere il loro beniamino La Gazzetta dello Sport

Ora, dunque, i riflettori si sono spostati sul caso Osimhen e sull’operazione che, tre anni fa, aveva destato fin da subito un certo scalpore. Il capocannoniere e protagonista indiscusso dello ...Victor Osimhen si è arrabbiato tantissimo, come lui anche il suo procuratore Roberto Calenda, per la pubblicazione di questo video sull'account TikTok del Napoli.