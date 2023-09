La fine della creatività e la maledizione dell’evento e dell’esperienza

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 settembre 2023) Negli anni Ottanta andavo al cinema tutti i giorni o quasi. Mica era un vezzo mio: tutti andavano al cinema abitualmente, perché i telefoni si usavano per telefonare e il cinema era il grande intrattenimento popolare. Poi noi ragazzine stronze di Bologna andavamo al Lumière a vedere Fassbinder, e a Crotone saranno andati a vedere “Rocky”, ma insomma: si andava al cinema. Negli anni Novanta andavo al festival di Venezia, il che significava, per una decina di giorni, vedere cinque film al giorno. Che non è come vedere dieci puntate di una serie sul telefono senza alzarsi dal letto: sono dieci ore di concentrazione, senza rewind, con gli sconosciuti attorno, cinque storie diverse di cui ricordarsi i personaggi e gli svincoli. Poi è arrivato, oltre al mio invecchiamento, il ribasso dell’attenzione di questo secolo. Il 2023 è stato, rispetto alle abitudini dell’ultimo decennio, un anno per ...