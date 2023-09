Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023)DEL 25 SETTEMBREORE 18.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA VERSO OSTERIA NUOVA. SULLA VIA CASILINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE MALAFEDE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA LINEA FL6TERMINI-CASSINO PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA A ...