? LIVE! Atalanta-Rakow 0-0 all’intervallo | la Dea spinge | ma non trova il gol

(Di giovedì 21 settembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Muriel, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Pasalic, Ederson, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Miranchuk. All. Gasperini(3-4-3): V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Berggren, Plavsic; Kochergin, Zwolinski, Yeboah. A disposizione: Tsifitis, Lederman, Crnac, Carlos, Nowak, Cebula Kittel, Piasecki. All. Szwarga. Arbitro: Reinshreiber (Israele) Ammoniti: 32? De Roon per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero 1? pt Le grandi occasioni 4? – Occasione: Lookman illumina il corridoio per lo scatto di Muriel che, appena entrato in area, calcia di sinistro sul primo palo, ma Kovacevic ...

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'(AnsaFoto) - Calciomercato.itDa un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla sconfitta in Serie A contro la Fiorentina che li ha relegati ...Dusan Vlahovic non è più solo: un omonimo si prende la scena con un club italiano C'è un nuovo Vlahovic sotto i riflettori. Naturalmente non ci riferiamo a Dusan che sta tornando a trascinare la ...

Al Gewiss Stadium, il match valido per la prima giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Rakow Czestochowa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live 44' OCCASIONE ...Prima occasione per l'Atalanta: tiro diagonale di Muriel, servito da Lookman, in area. Kovacevic devia in angolo Giovedì 21 settembre alle 21 al Gewiss Stadium l'Atalanta incontra il Raków, nella ...