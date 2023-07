La crunchy Mousse Doposole di Dr Juri Cosmetics

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’estate è finalmente arrivata con la sua forza dirompente. Con il sole che illumina le lunghe giornate e le vacanze ormai alle porte, la sensazione di benessere pervade mente e corpo. Come sfruttare tutti gli effetti benefici della stagione evitando che il sole e il caldo eccessivo si trasformino in nemici della nostra pelle? È luglio e la bella stagione è solo all’inizio, scegliere quindi i prodotti giusti per il beauty ritual dei prossimi mesi è il primo passo per prendersi cura del proprio corpo e avere sempre una pelle bella, luminosa e sana. C’è chi è già in spiaggia e chi inizia a preparare le valigie, quali sono i prodotti da portare sempre con sé per una routine quotidiana di bellezza “a prova d’estate”? Il sole, la salsedine, l’aria condizionata e le alte temperature stressano la cute. Una buona suncare routine non si ferma a solari e creme da applicare sotto i raggi del ...