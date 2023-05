Lautaro Martinez | al matrimonio Lukaku | Handanovic e anche un ex Inter! – SI

(Di martedì 30 maggio 2023) Aldinon mancanomaun ex giocatore dell’Inter. Di seguito la notizia riportata da Sportitalia. OSPITI – Dopo ilcivile die Agustina Gandolfo, celebrato in segreto a Milano, questa sera si è svolta la cerimonia simbolica fra il giocatore dell’Inter e la compagna. Alle nozze, tenutesi a Villa d’Este, hanno partecipato circa 200 invitati. Secondo quanto riporta Sportitalia alcuni compagni nerazzurri non hanno presenziato alla festa, preferendo sfruttare in un altro modo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi.Lionel Messi, rimasto in vacanza a Barcellona, avrebbe dovuto essere tra gli ospiti d’onore di ...

Un matrimonio da favola. Con tanti compagni di squadra dell'Inter e dell'Argentina campione del mondo.e Agustina Gandolfo hanno detto il loro sì più bello nella fantastica location di Villa D'Este, proprio sul lago di Como. Si erano già spostati in Comune a Milano, in gran segreto e ...Dopo le nozze segrete, la cerimonia a Villa d'Este , sul Lago di Como . Lo scorso febbraio, attaccante argentino dell' Inter , aveva chiesto la mano della compagna ventisettenne, la modella Agustina Gandolfo , sua connazionale. Qualche giorno fa il "sì" era arrivato in una ...E adesso mister Inzaghi, capitane compagni possono concentrarsi a pieno sulla finalissima di Istanbul, dove la 'Beneamata' dovrà vedersela faccia a faccia con il Manchester City ...

Nell’elenco degli invitati c’era anche Leo, che domenica sera era a Barcellona al concerto dei Coldplay, e alla fine non è arrivato. Non potevano mancare i compagni di squadra, si è visto anche l’ex H ...Dopo il rito civile delle scorse settimane, oggi è andata in scena la cerimonia di matrimonio di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è convolato a nozze con ...