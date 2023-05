Elezioni in Turchia | Erdogan vince ballottaggio | confermato presidente

(Di domenica 28 maggio 2023) Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - Recep Tayyipha vinto lepresidenziali inalcontro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. "Ilè stato rieletto per un altro mandato", ha annunciato con una breaking news la tv di Stato turca. "Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi", ha dichiaratoin un discorso davanti ai suoi sostenitori che si sono raccolti davanti alla sua abitazione a Istanbul per festeggiare la vittoria alsu Kemal Kilicdaroglu. "Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia", ha aggiunto. "Continueremo a lavorare duro", ha proseguito, con al fianco la moglie Emine. "Saremo all'altezza della fiducia che ci avete dato", ha proseguito il ...

... Erdogan in vantaggio, Erdogan e Kilicdaroglu hanno votato per il ballottaggio nei rispettivi seggi, urne aperte per il ballottaggio Erdogan - Kilicdaroglual ...Leggi Anchein, si va al ballottaggio - Erdogan avanti, ma sotto il 50%: 'Rispetterò il risultato' - Kilicdaroglu: 'Una farsa, vinceremo noi' Compreso il numero dei residenti all'...Si profila una vittoria per il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan con 6 punti di vantaggio sul rivale Kilicdaroglu Recep Tayyip Erdogan ha vinto lepresidenziali in, con il 52,1% delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ha ottenuto il 47,9% dei consensi. Lo dicono i dati della tv di Stato turca ...

Elezioni in Turchia, Erdogan vince il ballottaggio: confermato alla presidenza. I risultati ufficiali Corriere della Sera

Concluso lo scrutinio dei voti del ballottaggio delle elezioni presidenziali 2023 in Turchia, Erdogan ha vinto. Guiderà il Paese fino al 2028.ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Terzo mandato per Recep Tayyip Erdogan, che ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia. Erdogan, a conclusione dello scrutinio dei voti del ballottaggio, ha ottenut ...