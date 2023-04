Spalletti lancia Simeone al posto di Osimhen: “Sa fare il suo mestiere. Napoli-Milan vale il doppio” (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Milan match di Serie A che si gioca allo stadio Maradona. L’allenatore del Napoli ha parlato dell’assenza di Osimhen in Napoli-Milan: “Sicuramente è un’assenza che pesa quella di Osimhen, è inutile negarlo. Poi c’è anche quello che ha detto Stefano Pioli, quando è mancato Osimhen tutti i componenti della squadra hanno dato qualcosina in più ed è uscito lo stesso Napoli, la squadra ha sempre fatto lo stesso di gioco, anche senza di lui. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholito. Perché lui sa che mestiere fa, uno di quelli che sa giocare non solo con i piedi ma anche con la testa. Uno che fin da subito è entrato ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) Lucianoparla in conferenza stampa alla viglia dimatch di Serie A che si gioca allo stadio Maradona. L’allenatore delha parlato dell’assenza diin: “Sicuramente è un’assenza che pesa quella di, è inutile negarlo. Poi c’è anche quello che ha detto Stefano Pioli, quando è mancatotutti i componenti della squadra hanno dato qualcosina in più ed è uscito lo stesso, la squadra ha sempre fatto lo stesso di gioco, anche senza di lui. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholito. Perché lui sa chefa, uno di quelli che sa giocare non solo con i piedi ma anche con la testa. Uno che fin da subito è entrato ...

