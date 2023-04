L'Anpi chiede le dimissioni di La Russa: 'Inadeguato e il 25 aprile non li invitiamo sui palchi' (Di sabato 1 aprile 2023) "Ignazio La Russa dovrebbe avere lui la coscienza delle dimissioni da Presidente del Senato dopo le sue parole su Via Rasella perché è palesemente Inadeguato al ruolo che ricopre". È la risposta del ... Leggi su globalist (Di sabato 1 aprile 2023) "Ignazio Ladovrebbe avere lui la coscienza delleda Presidente del Senato dopo le sue parole su Via Rasella perché è palesementeal ruolo che ricopre". È la risposta del ...

