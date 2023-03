Torino guai dalle Nazionali: out Ilic e Aina per infortunio (Di giovedì 30 marzo 2023) Le qualificazioni per gli Europei di Germania 2024 e le altre partite in giro per il mondo hanno, come succede sempre, causato alcuni infortuni complicati da gestire in questa fase caldissima della stagione. Se all’Inter almeno per una decina di giorni dovrebbe stare fuori Hakan Çalhano?lu, il Torino è per adesso la società più colpita, in quanto dalla Serbia e dalla Nigeria tornano acciaccati Ivan Ilic e Ola Aina. Dopo un esame accurato, l’esterno africano ha evidenziato una lesione al soleo sinistro, mentre il centrocampista ex Verona ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Entrambi dovrebbero saltare la partita con il Sassuolo, per poi ritornare convocabili dalla prossima sfida contro la Roma. Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Le qualificazioni per gli Europei di Germania 2024 e le altre partite in giro per il mondo hanno, come succede sempre, causato alcuni infortuni complicati da gestire in questa fase caldissima della stagione. Se all’Inter almeno per una decina di giorni dovrebbe stare fuori Hakan Çalhano?lu, ilè per adesso la società più colpita, in quanto dalla Serbia e dalla Nigeria tornano acciaccati Ivane Ola. Dopo un esame accurato, l’esterno africano ha evidenziato una lesione al soleo sinistro, mentre il centrocampista ex Verona ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Entrambi dovrebbero saltare la partita con il Sassuolo, per poi ritornare convocabili dalla prossima sfida contro la Roma.

