Formula 1 | Sainz rassicura “Sappiamo quali sono i problemi della vettura”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante la stagione di1 per la Ferrari non sia iniziata nel migliore dei modi, circola un’aria di positività a Maranello.infatti afferma che l’intera squadra conosce alla perfezione i. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Se l’anno scorso la stagioneFerrari era iniziata con i migliori presupposti, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KhronosOne : RT @FormulaPassion: #F1 / Sainz è convinto che la Ferrari abbia perfettamente compreso i problemi della SF-23 - FormulaPassion : #F1 / Sainz è convinto che la Ferrari abbia perfettamente compreso i problemi della SF-23 - Formula1WM : Giorgio Terruzzi commenta lo stato delle attuali line-up in Formula Uno, con un'attenzione particolare per alcune..… - _diana87 : RT @F1ingenerale_: Sainz ne è certo: è iniziata una nuova era nella Formula 1 con il dominio Red Bull. - F1ingenerale_ : Sainz ne è certo: è iniziata una nuova era nella Formula 1 con il dominio Red Bull. -

...prima che si verificassero incidenti gravi che avrebbero leso anche l'immagine della1 in ... Risulta ancora emblematico il team radio a Carlosdurante il Gran Premio del Belgio, gara in ...GP AUSTRALIA IN TV Il terzo appuntamento del mondiale di1 2023 già rappresenta l'ultima spiaggia per la Ferrari. Lo scorso anno la rossa fu ...rosei per Charles Leclerc e Carlos. I ...però ha anche cercato di fare professione di ottimismo , spiegando di avere fiducia nel lavoro del team diretto da Frederic Vasseur , che dovrà provare a migliorare la situazione nelle prossime ...

Sainz: "Mi fido della Ferrari, serve pazienza" FormulaPassion.it

La Ferrari guarda già al 2026. Non è un caso quindi la nomina già della persone che dovrà costruire il motore della nuova generazione. La Ferrari lo ha deciso ...La Ferrari ha avuto la conferma che la SF-23 è un flop e, per tentare di salvare il Mondiale di Formula 1 2023, ha deciso di iniziare a lavorare su ...