Ultime Notizie – Omicidio Willy | la difesa di Gabriele Bianchi | “Non ha colpito”

La difesa di Gabriele Bianchi, con la richiesta di rinnovare il dibattimento che sarà ufficializzata nella prossima udienza davanti alla Corte di Assise d'Appello di Roma, chiederà di sentire come teste Samuele Cenciarelli, l'amico di Willy Monteiro Duarte, alla luce di una querela che aveva presentato per l'aggressione subita nel pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020 e costato la vita al 21enne. "Abbiamo scoperto dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Velletri che Cenciarelli nella denuncia presentata affermava di essere stato colpito con un calcio al petto da Gabriele Bianchi – spiega l'avvocato Ippolita Naso, che insieme con il collega Valerio Spigarelli difende uno dei due fratelli condannati ...

