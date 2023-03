Torrione, furto in un salone di barbiere (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora un furto a Torrione (Sa) dove questa mattina la suocera del titolare del negozio aprendo la saracinesca del salone avrebbe scoperto che probabilmente nella notte tra sabato e domenica qualcuno si è introdotto all’interno del salone infrangendo a colpi di mattone la vetrata della porta d’ingresso. Secondo quanto riportato da tvoggisalerno.it i ladri avrebbero portato via numerosi prodotti e un personal computer per un danno che il titolare ha stimato intorno ai 4000 euro, oltre naturalmente al danno prodotto per la rottura del vetro. Sul posto la polizia per effettuare una serie di rilievi anche attraverso la sezione scientifica. A terra ancora il mattone usato per infrangere il vetro. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora un(Sa) dove questa mattina la suocera del titolare del negozio aprendo la saracinesca delavrebbe scoperto che probabilmente nella notte tra sabato e domenica qualcuno si è introdotto all’interno delinfrangendo a colpi di mattone la vetrata della porta d’ingresso. Secondo quanto riportato da tvoggisalerno.it i ladri avrebbero portato via numerosi prodotti e un personal computer per un danno che il titolare ha stimato intorno ai 4000 euro, oltre naturalmente al danno prodotto per la rottura del vetro. Sul posto la polizia per effettuare una serie di rilievi anche attraverso la sezione scientifica. A terra ancora il mattone usato per infrangere il vetro. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : TORRIONE, ANCORA UN FURTO. LADRI DA STREET STYLE GUARDA IL VIDEO - salernotoday : Furto in un negozio di barbiere a Torrione: ingente il bottino - salernonotizie : Torrione, furto dal barbiere: vetrata rotta, rubati prodotti e pc, 4mila euro di danni - tvoggi : TORRIONE, ANCORA UN FURTO. LADRI DA STREET STYLE Amara sorpresa per il salone di barbiere Street Style in via piazz… - occhio_notizie : Alcuni ladri avrebbero messo a segno un colpo all'interno del salone in via Piazzetta Tafuri a Torrione. L'amara sc… -