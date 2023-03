Qui Mediaset ritorna e si scusa, ma nessuno ci crede: le parole (Di lunedì 27 marzo 2023) L’account ufficiale Mediaset è stato riattivato. Qui Mediaset è tornato su Twitter da poche ore, dopo lo scivolone di ieri sera in cui venivano definite “tr**” Barbara D’Urso e Mara Venier, l’account è ritornato sui social con le sue scuse. “Si è verificato un fatto gravissimo” Le scuse “doverose” dell’account Twitter Qui Mediaset non hanno convinto tanti, che infatti hanno replicato sui social tra sberleffi e insulti. Il profilo Mediaset ha definito “vergognoso” e “offensivo” il commento che è stato scritto e ha chiesto scusa alle destinatarie. A quanto parrebbe ci sarebbe stato un “grave incidente”, che non è stato però definito. Ora, il profilo ha ripreso le normali funzionalità, non senza strascichi. Cari lettori pic.twitter.com/VzMDgeYm4l — QuiMediaset ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) L’account ufficialeè stato riattivato. Quiè tornato su Twitter da poche ore, dopo lo scivolone di ieri sera in cui venivano definite “tr**” Barbara D’Urso e Mara Venier, l’account èto sui social con le sue scuse. “Si è verificato un fatto gravissimo” Le scuse “doverose” dell’account Twitter Quinon hanno convinto tanti, che infatti hanno replicato sui social tra sberleffi e insulti. Il profiloha definito “vergognoso” e “offensivo” il commento che è stato scritto e ha chiestoalle destinatarie. A quanto parrebbe ci sarebbe stato un “grave incidente”, che non è stato però definito. Ora, il profilo ha ripreso le normali funzionalità, non senza strascichi. Cari lettori pic.twitter.com/VzMDgeYm4l — Qui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : 3... 2... 1... ?SEMIFINALE?! Su #Canale5 ed in streaming su Mediaset infinity stiamo per scoprire chi percorrerà l'… - MedInfinityIT : ?? QUI STA SUCCEDENDO QUALCOSA ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con noi! Seguite ORA la dirett… - GrandeFratello : ?? QUI STA SUCCEDENDO QUALCOSA ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con noi! Seguite ORA la dirett… - giuseppe_alto : Nel corso della puntata del 26 marzo di Domenica In è stato mandato in onda il videomessaggio realizzato da Barbara… - tuttopuntotv : Qui Mediaset ritorna e si scusa, ma nessuno ci crede: le parole #BarbaraDUrso #MaraVenier #DomenicaIn #QuiMediaset… -