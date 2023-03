GFVip | Andrea è stato eliminato | Tavassi è il quarto finalista | Il commento delle opinioniste

(Di lunedì 27 marzo 2023)Maestrelli è: Edoardoè il. La reazione dei VIP in Casa, nel corso della semifinale, i sei vipponi in Nomination scoprono il verdetto finale. Tra Nikita, Onestini, Alberto,, Milena edil primo VIP ad abbandonare definitivamente la Casa è. L’avventura del giovane gieffino si conclude ad un passo dal gran finale che si terrà il prossimo lunedì 3 aprile. Leggi anche –> Matteo Diamante, appello per Nikita: “Alla faccia di chi le vuole male” Primodella serata eTra, Onestini, Alberto e, il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Andrea: “Micol, ti ho sempre visto serena qui” #GFVIP - GrandeFratello : Andrea: “A volte vorrei poter sentire la voce di mio padre.” ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavas… - lecommentatrice : RT @BITCHYFit: Le percentuali dell’ultimo televoto Tavassi 54.7% Nikita 36% Alberto 3.7% Onestini 3.4% Milena 1.3% Andrea 0.9% #GFVip - gibynot : Io ho fatto parte dell’1% di Mario Ermito e del 0,9% di Andrea Maestrelli… FIERAMENTE E CON ORGOGLIO! ?? #GFVIP -

... Quarto finalista GF Vip 7, Alberto,, Milena, Nikita, Onestini o Tavassi: chi vuoi in finale Il SONDAGGIO 👇 ##nikiters #incorvassi https://t.co/eNHRnwE7jA BlogTivvu.com (@...... Quarto finalista GF Vip 7, Alberto,, Milena, Nikita, Onestini o Tavassi: chi vuoi in finale Il SONDAGGIO 👇 ##nikiters #incorvassi https://t.co/eNHRnwE7jA BlogTivvu.com (@...... seguito da un ironico ringraziamento di. Pure Tavassi ha commentato lo striscione e, ... "Ciao belli" Oriana: "Ma veramente pagate per questo" LORO SONO LA MIA FOTTUTA VITA ##oriele ...

Andrea Maestrelli è definitivamente eliminato dal gioco - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GF Vip 7: anticipazioni semifinale di lunedì 27 marzo 2023 In ... è al televoto: tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, il più votato ...La semifinale del GF Vip 7 è arrivata e gli ultimi colpi di scena non mancano. Chi sarà costretto a lasciare la Casa a pochi giorni dalla finale, in programma per lunedì 3 aprile Nella puntata del 27 ...