LIVE Sonego-Evans, 4-6, 6-3, 4-1 ATP Miami 2023 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’azzurro (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Si sposta sul dritto Evans per rispondere alla seconda di servizio dell’italiano. La risposta lungolinea del britannico è vincente. 30-30 Buona prima di servizio per Sonego, su cui Evans non riesce a trovare il campo con la risposta. 15-30 Scarico in uscita dal servizio l’azzurro, che spedisce in rete il dritto. 15-15 Smorzata fantastica di Sonego in uscita dal servizio, su cui il britannico può solo guardare. 0-15 Prende la rete in controtempo Evans, che poi si difende abilmente con due ottime volee. 4-1 Gioco Evans: scappa lunga la risposta dell’italiano. Il britannico muove il punteggio nel terzo set. 40-15 Buon serve and volley giocato dal britannico. 30-15 Ottima prima slice di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Si sposta sul drittoper rispondere alla seconda di servizio dell’italiano. La risposta lungolinea del britannico è vincente. 30-30 Buona prima di servizio per, su cuinon riesce a trovare il campo con la risposta. 15-30 Scarico in uscita dal servizio, che spedisce in rete il dritto. 15-15 Smorzata fantastica diin uscita dal servizio, su cui il britannico può solo guardare. 0-15 Prende la rete in controtempo, che poi si difende abilmente con due ottime volee. 4-1 Gioco: scappa lunga la risposta dell’italiano. Il britannico muove il punteggio nel terzo set. 40-15 Buon serve and volley giocato dal britannico. 30-15 Ottima prima slice di ...

