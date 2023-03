Lorenzo Pucillo, il medico del Picerno Calcio ucciso a colpi di fucile: svolta choc dopo l'autopsia (Di sabato 25 marzo 2023) L' autopsia sul corpo di Lorenzo Pucillo , di 70 anni, il medico sociale del Picerno Calcio (Lega Pro, girone C), trovato senza vita da un agricoltore mercoledì mattina a Pescopagano (Potenza) in un ... Leggi su leggo (Di sabato 25 marzo 2023) L'sul corpo di, di 70 anni, ilsociale del(Lega Pro, girone C), trovato senza vita da un agricoltore mercoledì mattina a Pescopagano (Potenza) in un ...

