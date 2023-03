Frontale tra scooter e auto: donna gravissima in ospedale (Di sabato 25 marzo 2023) E' accaduto a San Giuliano Terme. La conducente del motorino è stata trasportata al pronto soccorso del Cisanello Leggi su lanazione (Di sabato 25 marzo 2023) E' accaduto a San Giuliano Terme. La conducente del motorino è stata trasportata al pronto soccorso del Cisanello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Incidente a Buttrio, scontro frontale tra un'auto e un camion: via Nazionale bloccata - nordest24 : Violento frontale tra auto e camion a Buttrio: 3 feriti, traffico in tilt per ore - messveneto : Scontro frontale tra un’auto e un camion: tre feriti: L’incidente è accaduto in via Nazionale, lungo la strada regi… - friulioggi : SCONTRO FRONTALE TRA UN CAMION E UN'AUTO: 3 PERSONE FERITE - ecodelchisone : Pinasca: schianto frontale tra auto e bus, muore una donna di 45 anni -