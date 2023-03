Scontri, blocchi stradali e aeroporti in tilt: la Francia di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni di Macron (Di giovedì 23 marzo 2023) La Francia scende di nuovo in piazza per la nona giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni voluta dal governo di Parigi. Secondo la polizia, sono tra le 600mila e le 800mila le persone che hanno deciso di manifestare in 320 città e Comuni del paese. Scontri si registrano nella capitale, a Lione e Rennes, mentre gli aeroporti parigini rischiano il blocco a causa dell’occupazione di alcuni terminal da parte dei manifestanti e per la mancanza di cherosene per lo sciopero indetto in una delle più importanti raffinerie nazionali. blocchi anche alla stazione di Parigi, mentre la polizia cerca di reprimere le proteste lanciando lacrimogeni sulla folla. Scontri in diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Lascende diinper la nona giornata di mobilitazionelavoluta dal governo di Parigi. Secondo la polizia, sono tra le 600mila e le 800mila le persone che hanno deciso di manifestare in 320 città e Comuni del paese.si registrano nella capitale, a Lione e Rennes, mentre gliparigini rischiano il blocco a causa dell’occupazione di alcuni terminal da parte dei manifestanti e per la mancanza di cherosene per lo sciopero indetto in unapiù importanti raffinerie nazionali.anche alla stazione di Parigi, mentre la polizia cerca di reprimere le proteste lanciando lacrimogeni sulla folla.in diverse ...

