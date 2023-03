Ruggiero: “Meret, maschera realizzata velocemente nella notte! Dovrà indossarla per un mese'' (Di giovedì 23 marzo 2023) A Radio CRC ,nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, specializzato in chirurgia tecnologica. Queste le sue dichiarazioni: “La maschera che ho consegnato a Meret l’ho realizzata velocemente, siamo stati costretti a fare le ore lunghe di notte e stamattina l’abbiamo consegnata. -afferma Ruggiero - Ieri era anche il suo compleanno e come regalo gli abbiamo fatto la maschera. È stato un lavoro corale fino a notte fonda ed è venuto fuori un ottimo risultato, tutti sono rimasti molto contenti. L’infortunio? Sembra se lo sia procurato nello scontro fortuito con Kim contro il Torino. La frattura del setto nasale non necessita di un intervento. Se la maschera è la stessa di Osimhen? La tecnica è la ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) A Radio CRC ,nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il dottor Roberto, specializzato in chirurgia tecnologica. Queste le sue dichiarazioni: “Lache ho consegnato al’ho, siamo stati costretti a fare le ore lunghe di notte e stamattina l’abbiamo consegnata. -afferma- Ieri era anche il suo compleanno e come regalo gli abbiamo fatto la. È stato un lavoro corale fino a notte fonda ed è venuto fuori un ottimo risultato, tutti sono rimasti molto contenti. L’infortunio? Sembra se lo sia procurato nello scontro fortuito con Kim contro il Torino. La frattura del setto nasale non necessita di un intervento. Se laè la stessa di Osimhen? La tecnica è la ...

