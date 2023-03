La star di TikTok Jehane Thomas muore a 30 anni: i video sulla diagnosi tardiva (Di giovedì 23 marzo 2023) Jehane Thomas è morta a 30 anni in maniera del tutto inaspettata per le persone a lei care dopo avere sofferto per mesi di emicrania. La donna, che viveva nel Doncaster, in Inghilterra, era diventata celebre su TikTok, piattaforma che amava utilizzare per mostrare la sua quotidianità, caratterizzata dalla gestione di due bambini, Isaac ed Elia, che hanno rispettivamente quattro e due anni. Ormai da qualche tempo, però, i suoi post avevano iniziato a essere di tipo differente e avevano colpito tutti i suoi follower. Solo a inizio 2023 aveva ricevuto la diagnosi, nonostante i suoi malesseri andassero avanti ormai da due anni: neurite ottica. In un primo momento alcuni medici avevano addirittura addebitato la situazione allo stress, come se fosse semplicemente lei a ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 marzo 2023)è morta a 30in maniera del tutto inaspettata per le persone a lei care dopo avere sofferto per mesi di emicrania. La donna, che viveva nel Doncaster, in Inghilterra, era diventata celebre su, piattaforma che amava utilizzare per mostrare la sua quotidianità, caratterizzata dalla gestione di due bambini, Isaac ed Elia, che hanno rispettivamente quattro e due. Ormai da qualche tempo, però, i suoi post avevano iniziato a essere di tipo differente e avevano colpito tutti i suoi follower. Solo a inizio 2023 aveva ricevuto la, nonostante i suoi malesseri andassero avanti ormai da due: neurite ottica. In un primo momento alcuni medici avevano addirittura addebitato la situazione allo stress, come se fosse semplicemente lei a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: La mamma star di TikTok morta improvvisamente a 30 anni: «Soffriva di emicrania, non riusciva a camminare» - leggoit : La mamma star di TikTok morta improvvisamente a 30 anni: «Soffriva di emicrania, non riusciva a camminare» - seitrasparente : ma cosa sono tutte quelle facce nuove nel parterre femminile, del parterre 2022/23 sono rimaste solo Paola, Laura,… - IOdonna : «Sono alcol free da 5 mesi» - fabyotto8 : RT @loveculturale: #oriele #gfvip Questa meravigliosa donna ha video con 14 milioni di visualizzazioni su tiktok ? In Italia neanche le… -