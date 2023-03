Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian : India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata' - Italian : India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata' - Italian : India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata' - fisco24_info : India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata': Il mese di digiuno inizia domani per oltre 200 mili… - fisco24_info : India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata': Il mese di digiuno inizia domani per oltre 200 mili… -

L'avvio ufficiale delè slittato di un giorno anche per i musulmani indiani. Lo spostamento al 24 marzo è stato ... Il digiuno rituale di 30 giorni, che inè chiamato Ramzan, inizia ...Durante ilsi può fare sesso Per tutto il mese i fedeli non devono mangiare, bere, fumare ... gli asceti induisti) contro la dominazione britannica in, lo sciopero della fame fu l'arma ...... Pakistan e, mentre si parla di Romzan in Bangladesh. Nella Federazione Russa, si parla di Ramazan, anche se ora si usa anche la forma fonetica araba con la "d". Perché si osserva il...

India: Ramadan slitta di un giorno. Imam, 'luna non avvistata' Agenzia ANSA

The Peninsula Banyan Tree Doha welcomes the holy month of Ramadan with a set of memorable experiences for its guests to enjoy. Discove ...(ANSA) - NEW DELHI, 23 MAR - L'avvio ufficiale del Ramadan è slittato di un giorno anche per i musulmani ... Il digiuno rituale di 30 giorni, che in India è chiamato Ramzan, inizia abitualmente con il ...