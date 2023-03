Gravina: «Napoli modello incredibile di entusiasmo e questo fa bene al calcio italiano» (Di giovedì 23 marzo 2023) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine della visita all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine della visita all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon. PAROLE – «Torniamo sempre arricchiti da queste esperienze, riusciamo ad avere molto di più di quello che siamo in grado di dare. Il calcio ha nel suo DNA questa capacità di unire, vedere questi bambini affacciarsi e gioire per questi ragazzi in questi fabbricati dove c’è sofferenza è un’emozione forte. Napoli? Si respira entusiasmo, è una città che da tanto tempo aspetta un grande risultato. La gioia del gioco e di un risultato straordinario, anche a livello internazionale, ne fa un modello incredibile di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine della visita all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine della visita all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon. PAROLE – «Torniamo sempre arricchiti da queste esperienze, riusciamo ad avere molto di più di quello che siamo in grado di dare. Ilha nel suo DNA questa capacità di unire, vedere questi bambini affacciarsi e gioire per questi ragazzi in questi fabbricati dove c’è sofferenza è un’emozione forte.? Si respira, è una città che da tanto tempo aspetta un grande risultato. La gioia del gioco e di un risultato straordinario, anche a livello internazionale, ne fa undi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Gravina: «Napoli modello incredibile di entusiasmo e questo fa bene al calcio italiano» #Napoli #ForzaNapoliSempre… - MPAPA090 : RT @loZibbo: #Gravina fatti spiegare dal Napoli come hanno comprato Osimhen. @andreaabodi vuoi fermare questo scempio o continuiamo a dormi… - Maxitaly69 : RT @Vittoriog82: - J Stadium - J Museum - J Medical - J Hotel - Impianti sportivi Continassa - Impianti sportivi Vinovo - Liceo per i rag… - Alessiostabe96 : RT @Vittoriog82: - J Stadium - J Museum - J Medical - J Hotel - Impianti sportivi Continassa - Impianti sportivi Vinovo - Liceo per i rag… - Massimo71831568 : RT @Vittoriog82: - J Stadium - J Museum - J Medical - J Hotel - Impianti sportivi Continassa - Impianti sportivi Vinovo - Liceo per i rag… -