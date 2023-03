Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: Haps operato al perone. Stagione finita: La sensazione peggiore è stata purtroppo confermata: la… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Genoa Club Laigueglia: venerdì prossimo si terrà la presentazione ufficiale - - pianetagenoa : Genoa Club Laigueglia: venerdì prossimo si terrà la presentazione ufficiale - - SpeedyDimy : RT @GenoanoAtipico: La formazione ufficiale del #Genoa per #BresciaGenoa - GenoanoAtipico : La formazione ufficiale del #Genoa per #BresciaGenoa -

La gravità dell'infortunio sarà valutata nelle prossime ore e comunicata in viadal...parole in una notada parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Anche il mondo del calcio si era mobilitato per ricordare la ragazza con l'iniziativa portata avanti da...Il Grifone, nuovo come nel logo sociale, è ora al passo con i tempi e per la sua prima ostentazionenon poteva mancare il presidente delAlberto Zangrillo e il dg Flavio Ricciardella. ...

SCOPRI L'APP UFFICIALE DEL GENOA CFC - Genoa Cricket and ... Genoa CFC

La sensazione peggiore è stata purtroppo confermata: la stagione di Ridgeciano Haps è già terminata. L'esterno sinistro del Genoa, rimasto contuso ieri nel corso di un allenamento, è stato operato ...Ma ecco quanto riportato sul sito ufficiale del club di Villa Rostan: "Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi Ridgeciano Haps è stato sottoposto a intervento chirurgico ortopedico presso ...