Firenze, la Polizia salva la vita a un uomo sul Ponte Vespucci (Di giovedì 23 marzo 2023) Un giovane era intenzionato a un gesto estremo, ma gli agenti sono intervenuti in due minuti e lo ha salvato quando ormai aveva già un piede nel vuoto Leggi su lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Un giovane era intenzionato a un gesto estremo, ma gli agenti sono intervenuti in due minuti e lo hato quando ormai aveva già un piede nel vuoto

