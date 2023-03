Baronissi | canoni di locazione non corrisposti | il Comune cita in giudizio l’Ausino

Leggi su zon

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiè stato costretto are in– gestore del servizio idrico integrato –, chiedendo lo sfratto per il mancato, prolungato pagamento deididei locali di proprietà comunale in via Dei Greci. Nel 2005, l’Ente sottoscrisse il protocollo d’Intesa con Siis e Ausino concedendo alcuni locali da adibire a sportello per l’utenza e depositi. A seguito della Conferenza dei servizi del 2014 – con il completo trasferimento del servizio idrico integrato dalla Siis alSpa – la società decise di mantenere l’operatività della sede dicon l’impegno di pagare un canone dipari a 8.400 euro all’anno; fitto in dieci anni mai corrisposto al ...