GF Vip | il Codacons chiede la chiusura e tira in ballo Antonella e Nikita

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo che il presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi ha deciso di sanzionare pesantemente i gieffini che dopo la strigliata fatta loro da Alfonso Signorini avessero nuovamente trasgredito le regole del Grande Fratello Vip 7, cosa che in una settimana ha portato a ben due squalifiche (quella di Edoardo Donnamaria e di Daniele Dal Moro), anche il presidente delCarlo Rienzi ha deciso di intervenire per dire la sua. Il rappresentate dell’associazione che tutela i consumatori ha infatti rilasciato al settimanale Nuovo un’intervista dove sanziona pesantemente il GF Vip e neladefinitiva. E sul sito viene citato l’hashtag “Nikella”, ovvero quello dedicato all’amicizia nata tra le due outsider del gruppo,Pelizon eFiordelisi. Cosa c’entrano le due gieffine?, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - Mswatzon1 : RT @Codacons: 'Il #GFVip è volgare e greve, una 'vergogna nazionale' come tutti i reality show'. ??? @Tiburnoofficial ?? - _non_io : RT @Codacons: 'Il #GFVip è volgare e greve, una 'vergogna nazionale' come tutti i reality show'. ??? @Tiburnoofficial ?? - Battist5Valerio : RT @Codacons: 'Il #GFVip è volgare e greve, una 'vergogna nazionale' come tutti i reality show'. ??? @Tiburnoofficial ?? - Carmelona5 : RT @fanpage: Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal palinsesto… -

... diventando una delle finaliste del Grande Fratello7 . Sulla sua carriera televisiva e sul suo ... Un po' come accade in Italia con ilo altre associazioni di categoria. Nulla che possa ...Solo ieri vi abbiamo raccontato come anche ilabbia stroncato il GFVip definendolo "un ... Scopri le ultime new su Grande FratelloRienzi e ilavevano già espresso il loro disappunto per la deriva dei reality e in ... Scopri le ultime news su Grande Fratello

Codacons vs. il Grande Fratello Vip: cosa succede al programma alfemminile.com

Il Codacons ha deciso di denunciare le "volgarità"del Grande Fratello Vip per chiedere a Mediaset di annullare il programma in ...Volgare e greve, una “vergogna nazionale” come tutti i reality show. Con queste parole Carlo Rienzi, presidente del Codacons, associazione che tutela i diritti dei consumatori, si è scagliato contro i ...