(Di sabato 18 marzo 2023) Massimodagli studi di Sky Sport esprime la sua opinione riguardo i sorteggi di Champions League e in particolare ilprossimo avversario dell’Inter. PROSSIMI AVVERSARI – Massimodice la sua riguardo i sorteggi di Champions League per le italiane, e si sofferma a parlare dei portoghesi: «Meglio di così non poteva andare. Le italiane dovevano evitare potenzialmente quattroe lo hanno fatto. Ilè una squadra forte, ben allenata e con tanto talento ma è anche giovane eforte di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Quindi meglio di così… Possiamo realmente vincere questa competizione o comunque di andare in finale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marianella: «Benfica, giovani e bravi! Ma meno forti di altre squadre» - -

2 - 0] Estádio do SL- Lisbona Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253) Streaming: ... Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Massimo- Commento: ...Tra le sorprese del torneo, ilscenderà in campo con il 4 - 2 - 3 - 1, così composto: ... Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Now, con il racconto di Massimoe ...2 - 0] Estádio do SL- Lisbona Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253) Streaming: ... Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Massimo- Commento: ...

Marianella: «Benfica, giovani e bravi! Ma meno forti di altre squadre» Inter-News.it

Uno degli ex giocatori dell’Inter di tempi recenti, Joao Mario, sta sorprendendo in Europa e in Portogallo con il Benfica. Massimo Marianella ha commentato così su Sky Sport il calciatore: «Il Benfica ...