Intanto, il procuratore dellainternazionale Karim Ahmad Khan chiede che Putin rimpatri i bambini ucraini portati in Russia.... nella giornata in cui Xi Jinping, presidente della Cina, si è recato in visita da Vladimir Putin, su cui pende un mandato d'arresto dellainternazionale: 'Credo che nessun occidentale ...... mette in mostra un nuovo protagonismo diplomatico di Pechino e dà una spinta politica a Putin pochi giorni dopo l'emissione del mandato d'arresto internazionale da parte della...

Cos'è il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale e perché sarà difficile vedere Vladimir Putin alla sbarra Open

La Corte Penale Internazionale dell'Aia è un tribunale internazionale per i crimini di guerra cui aderiscono 123 Paesi ma non i più grandi: Stati Uniti, Cina e India ne restano fuori. E poiché non ha ...Xi è il primo leader a stringere la mano a Putin da quando la Corte penale internazionale ha emesso venerdì un mandato di arresto nei suoi confronti per la deportazione di bambini ucraini in Russia.