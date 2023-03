Calzona: «Skriniar non sta bene, ma vuole stare con la Slovacchia!» (Di lunedì 13 marzo 2023) Francesco Calzona, tecnico della Slovacchia, dopo aver diramato la lista dei convocati (presente anche Milan Skriniar), ha parlato proprio riguardo la condizione fisica del difensore nerazzurro. CONVOCATO – Francesco Calzona esprime la sua opinione riguardo la convocazione e la condizione fisica di Skriniar: «Non sta bene fisicamente, ma vuole stare con noi. Certo, non possiamo semplicemente rinunciare a un giocatore del genere. Abbiamo ancora qualche giorno per poter decidere e guardare, ma voglio che sia con noi e che giochi». Fonte: sport24.pluska.sk Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Francesco, tecnico della Slovacchia, dopo aver diramato la lista dei convocati (presente anche Milan), ha parlato proprio riguardo la condizione fisica del difensore nerazzurro. CONVOCATO – Francescoesprime la sua opinione riguardo la convocazione e la condizione fisica di: «Non stafisicamente, macon noi. Certo, non possiamo semplicemente rinunciare a un giocatore del genere. Abbiamo ancora qualche giorno per poter decidere e guardare, ma voglio che sia con noi e che giochi». Fonte: sport24.pluska.sk Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

