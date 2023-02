Eros Ramazzotti | le prove e l’allestimento del suo tour europeo Battito infinito

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Parte stasera da Lisbona la seconda parte delWorlddi, nel video leL’immensa avventura live ditorna finalmente in Europa: partito per unmondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, sbarca stasera all’Altice Arena di Lisbona per la prima data della leg europea delWorld. Dopo aver conquistato l’Europa con le Première e aver messo a segno grandi numeri con gli show di Nord America e America Latina,è pronto a salire sui palchi delle più importanti città ...

torna in Europa: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore sbarca stasera all'Altice Arena di Lisbona per la prima data della leg europea del BATTITO INFINITO WORLD ...Con il passare degli anni Ottanta vediamo l'eleganza che ha da sempre caratterizzato il festival allentare la presa, ma non per questo, quando il giovanissimosi ...

Moon&Stars svela i primi nomi: Eros Ramazzotti in Piazza Grande Ticinonline

Michelle e Eros insieme per le vie di Milano cantano "Più bella cosa". E i fan li pregano di tornare insieme (VIDEO) Today.it

Eros Ramazzotti sbarca in Europa con il Battito Infinito World Tour - Spettacolo Agenzia ANSA

Dopo l’America Eros Ramazzotti sbarca in Europa con il «Battito infinito world tour» Corriere TV

Eros Ramazzotti sbarca in Europa con Battito Infinito World Tour - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

EROS RAMAZZOTTI torna in Europa: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore sbarca stasera all’Altice Arena di Lisbona ...Nata sotto la lente di ingrandimento della notorietà per via dei suoi due illustri genitori, Aurora Ramazzotti ...