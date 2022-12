Agenzia ANSA

"L'Ucraina non perdonerà". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, sui sociali nuovi raid russi nell'ultimo giorno dell'anno. "Lo Stato terrorista non sarà perdonato. Coloro che ordinano gli attacchi, e coloro che li eseguono, non riceveranno perdono",...... 'Rafforziamo la cooperazione militare' Pioggia di missili sull'Ucraina, Lavrov replica a: ...che un allarme aereo era risuonato in tutto il Paese . Pocoil governatore della regione ... Zelensky dopo i nuovi raid russi, 'l'Ucraina non perdonerà' - Europa Secondo il leader di Kiev il presidente russo Putin "vuole dimostrare di avere l'esercito dietro di sé ma si sta solo nascondendo" ..."L'Ucraina non perdonerà". Lo ha detto Volodymyr Zelensky sui social dopo i nuovi raid russi sul Paese nell'ultimo giorno dell'anno. "Lo Stato terrorista non sarà perdonato. Coloro che ordinano gli a ...