Seedorf | Il Napoli merita di stare lì | il miglior calcio è il suo Vedremo se avrà testa per reggere

IlNapolista

parla del. " Merita di stare lì, il miglior calcio è il suo . La sfida è confermare la crescita. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere ". Sul Milan:...Un uomo sicuro di sé. Un commentatore con giudizi netti. Una persona che guarda l'orizzonte, come in campo, non i lacci delle scarpe. È Clarencee, d'accordo o no con le sue teorie, è bello sia rimasto così. A dieci giorni dal Mondiale, 24 ore dall'addio al suo mito Pelé, parla di Italia, mondo, vita. Non perderti le Newsletter di ... Seedorf: «Il Napoli merita di stare lì, il miglior calcio è il suo ... La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 31 dicembre 2022 ...L'olandese fa le carte alla Serie A: "Il Napoli merita di stare lì, ma la squadra di Pioli è più abituata a giocare partite importanti. De Ketelaere Dategli tempo, come accade con Kluivert" ...