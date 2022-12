Napoli | Anguissa in ritardo di condizione | Rrahmani migliora ma non è al top CorSport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ieri ilsi è allenato a Castel Volturno con la Juve Stabia. La seduta a porte chiuse ha fornito alcune informazioni sullo stato di salute della squadra di Luciano Spalletti e sulle possibili scelte del tecnico in vista del match con l’Inter del 4 gennaio. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampo delè da valutare, poichéè parso innella preparazione. Per quanto riguarda la difesa,, rientrato di recente dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo diverso tempo, sembra in crescita ma non ancora al top. In attacco Politano è favorito su Lozano per il posto accanto a Kvaratskhelia e Osimhen. A proposito di, il quotidiano sportivo scrive: “A quasi tre mesi dall’infortunio muscolare rimediato nel corso della trasferta con la ...

CalcioNapoli24

A centrocampo però si giocherà la partita vera, con, Lobotka e Zielinski che potrebbero dare alsuperiorità numerica: ecco, la chiave del match sarà proprio in mezzo al campo". ...Come detto sia Spalletti che Giuntoli sono i grandi protagonisti di questo grandecapace non ...più importanti rispetto a quelli messi in mostra fin qui) ed al trio di centrocampo con,... Gazzetta - Anguissa è come Ciccio Romano nel primo scudetto Napoli: innesto prezioso e decisivo A breve in casa Napoli potrebbe arrivare un’altra firma oltre a quella del terzino della Sampdoria Bereszynski. Il Napoli sta mano a mano risolvendo tutte le questione legate ai rinnovi di contratto.L’agente del giocatore dà l’ultimatum in diretta, un annuncio che spiazza il Napoli e anche Luciano Spalletti Nel mese di gennaio è previsto un solo movimento di mercato in casa Napoli. Bartosz Beresz ...