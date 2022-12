Morte Ratzinger | il Papa emerito aveva 95 anni

(Di sabato 31 dicembre 2022) Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate e nella giornata di oggi è arrivata la notizia delladiNegli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate e nella giornata di oggi è arrivata la notizia delladi. Il95. Di seguito il comunicato della Santa Sede: «Con dolore informo che il, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere della Sera

Con ladiscompare uno dei protagonisti della storia della chiesa e della cultura contemporanea degli ultimi sessant'anni. La sua traiettoria umana e spirituale passa fra due estremi: ...... perché ci dice quanto Dio ci ha amati; ci dice che, nel mondo, c'è un amore più forte della, più forte delle nostre debolezze e dei nostri peccati". Joseph Aloisius, che dopo l'... È morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni L’annuncio della morte di Ratzinger è stata data dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto ...(Photo by Franco Origlia/Getty Images) Joseph Ratzinger, Papa emerito, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. A dare l’annuncio del decesso di quello che è stato il 265esimo Papa della Chiesa ...