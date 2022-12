(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladiventerà2023 il ventesimo Paese dell’Unionepea ad adottare l’come moneta ufficiale e aderirà anche all’che facilita la libera circolazione. Si tratta di un doppio traguardo raggiunto dopo anni di riforme e progressi con cui il Paese è riuscito a soddisfare i requisiti necessari. Nel caso dell’, la monetapea coesisterà con la kuna locale per due settimane, anche se fino alla fine del 2023 sarà obbligatorio indicare i prezzi di beni e servizi inmbe le monte. Il cambio valuta sarà gratuito fino al 31 dicembre, con un tasso di cambio di 7,53450 kune per ogni. Con questo allargamento, la zona...

Adnkronos

...morte papa ratzinger notizie friuli papa papa benedetto papa Ratzinger renzo liva Ultime Notizie Il cordoglio del Friuli per la morte di Papa Benedetto XVI Enzo Pittuello Dalanell'...Profughi per lo più respinti al confine tra Bosnia - Erzegovina e, in dispregio ai più elementari diritti umanitari. La campagna è promossa dalla diocesi trentina con Acli/Ipsia Trentino, ... Croazia, da domani 1 gennaio entra in area euro e Schengen (Adnkronos) – La Croazia diventerà domani 1 gennaio 2023 il ventesimo Paese dell’Unione europea ad adottare l’euro come moneta ufficiale e aderirà anche all’area Schengen che facilita la libera circol ...La Croazia entra nell'euro domani, mentre il governatore della BCE continua a segnalare nuovi aumenti dei tassi d'interesse.