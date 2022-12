(Di sabato 31 dicembre 2022) Nelsaranno ricco di grandi appuntamenti per lo sportno e tra questi c’è sicuramente il Mondiale di, che verrà organizzato in Indonesia, Giappone e Filippine (qui anche le fasi finali) dal 25 agosto al 10 settembre. Un evento alla Nazionale di Gianmarco Pozzecco vuole ben figurare dopo aver sognato un podio agli Europei e dopo aver sfiorato anche le semifinali alle Olimpiadi a Tokyo. Il gruppo azzurro è ormai consolidato dalle ultime due estati e si è cementificato a suon di ottimi risultati. Prima la clamorosa qualificazione olimpica con Meo Sacchetti e poi il quasi sgambetto alla Francia nei quarti di finale; successivamente con Pozzecco un Europeo che ha visto gli azzurri sognare la medaglia, ma cadere nuovamente contro i francesi sempre nei quarti e in un modo veramente amarissimo. Qualche ...

OA Sport

Allapotrebbero essere interessati: dipenderà dal programma e dagli uomini. L'inizio del 2022 ...Il 2022 sportivo della Città di Ferentino è trascorso tra i successi della società die del ...... essenza della grandezza Anche Michael Jordan , per molti il miglior giocatore didi tutti i ... il Rei Pelè, e stessa cosa per lo stadio Rei Pelé a Maceiò, nelgiocano i due club cittadini. Basket, quale Italia verso i Mondiali 2023 Rebus Banchero, Gallinari in forte dubbio. Fontecchio il pilastro Le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Bertram Yachts Derthona Tortona (2 gennaio 2023, palla a due ore 19:30): "Veniamo da una partita complicata contro ...L'ala della Pallacanestro Varese Giancarlo Ferrero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Bertram Derthona. "Veniamo da una partita complicata contro una delle due squadre più ...