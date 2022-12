Addio a Ratzinger | il papa emerito

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Benedetto XVI aveva 95 anni. È stato il 265modella Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, giorno in cui annunciò la rinuncia – È venuto a mancare oggi ilJoseph. Aveva 95 anni. Con il nome di Benedetto XVI è stato il 265modella Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. L’11 febbraio 2013 annunciò in latino la rinuncia al ministero petrino, sorprendendo il mondo intero.è stato il primoin epoca moderna ad aver lasciato il Pontificato. Per la verità,rinunciò al ministerium non al munus, cioè rinunciò a “fare il” non a “essere il”. Questione da teologi. Se ne parla dal 2013, si continuerà a parlarne chissà per quanto ...