Pelè | l' omaggio nella via dei presepi di Napoli

Corriere dello Sport

nella via dei presepi di Napoli. Una statuetta del fuoriclasse brasiliano è stata realizzata dall'artigiano dei pastori, Genny Di Virgilio.viene raffigurato con la maglia verde ...Non poteva mancare Roger Federer tra coloro che hanno voluto renderea Pelé nel giorno seguente la sua scomparsa. 'Grazie per aver ispirato milioni di appassionati di sport e atleti. Mi ritengo molto fortunato ad averti incontrato e avuto l'occasione di ... Il commosso omaggio di Totti a Pelé: "Tu, il calcio. Ciao O Rei"