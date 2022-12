Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici | l’indiscrezione

Biccy

Per la bionda conduttrice il nuovo anno sarà davvero quello del suo rilancio Il 2023 potrebbe portare anche ad alcune novità per, che da qualche tempo è ormai relegata al solo ...potrebbe lasciare Amici , il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Lo rivela il magazine Oggi . Alberto Dandolo, nella rubrica 'Forse non tutti sanno che', scrive che la ... Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici e Maria De Filippi: l'indiscrezione Lorella Cuccarini è sicuramente una delle più apprezzate dal pubblico di “Amici” e, in più occasioni, la professoressa ha dimostrato tutta la sua stima nei confronti di Maria De Filippi ...La Tv del 2023, da Tommaso Zorzi a Lorella Cuccarini e il futuro ad Amici: le previsioni per il prossimo nuovo anno sui volti noti.