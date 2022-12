LIVE – Sampdoria-Ligorna 1-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match. Si gioca alle 11 di venerdì 30 dicembre e la squadra blucerchiata cercherà un risultato favorevole in vista del primo impegno del 2023 contro il Sassuolo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (16?) 45? – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull’1-0. 40? – Ultimi 5 minuti della prima frazione, 20esimo tiro per la Samp, che però sotto porta è davvero poco precisa. 36? – Gara ora che cala di ritmo, nonostante sia un costante attacco dei ragazzi di Stankovic. Il risultato però, non suggerisce ciò, ancora 1-0. 27? – Terzo corner per i ...