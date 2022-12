Terra Amara da oggi | 29 dicembre 2022 | dura di più

SuperGuidaTV

... Gaffur Takn (Bülent Polat) farà davvero fatica a stare lontano dalla domestica Seher (Ebru Ünlü) nelle prossime puntate italiane di. Tuttavia, ad un certo punto, sarà proprio la terza ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 dicembre 2022 , alle 14.10 , un acceso litigio tra Demir e Yilmaz culmina con Gulten in fin di vita . Pertanto, Hunkar e Fekeli capiscono che è ... Anticipazioni Terra Amara, trame dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: Yilmaz torna libero! Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Anche se la moglie Saniye (Selin Yeninci) sarà addolorata per la tresca clandestina, Gaffur Taskin (Bülent Polat) farà davvero fatica a stare lontano ...