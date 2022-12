Sci | superG Bormio a Odermatt | Paris esce e Innerhofer 19°

Fuori, invece, Dominik Paris, che qui aveva vinto nel 2019: la sua gara finisce presto e all'iridato di2019 prende rapidamente la via di casa, non prima d'aver baciato e salutato la moglie e ...Primo degli italiani Christoph Innerhofer, 19°. BORMIO - Marco Odermatt ha vinto ilmaschile disputato a Bormio. Lo svizzero ha chiuso la gara in 1'29"27, precedendo l'austriaco Vincent Kriechmayr (1'29"91) e il connazionale Loic Meillard (1'30"49). Quarto l'austriaco Daniel ...'Chiudiamo questa pagina e pensiamo all'anno prossimo'.BORMIO (ITALPRESS) - 'Gara veramente difficile, forse la più difficile di sempre'. Lo ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Lo svizzero Marco Odermatt si aggiudica il super gigante di Bormio, davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr e all'altro svizzero Loic Meillard. Fuori pista Dominik Paris,.