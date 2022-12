Sassuolo-Inter | infortunio per Mkhitaryan | esce molto dolorante

(Di giovedì 29 dicembre 2022)per Henrikh Mhkitaryan in. All’inizio del secondo tempo il centrocampista armeno è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, venendo rimpiazzato da Gagliardini. Da capire quale sia l’entità del problema fisico dell’ex Roma. Il giocatore è uscito sulle sue gambe, mastando alla mimica facciale. Tegola, comunque, per Simone Inzaghi in attesa delle prime diagnosi. SportFace.

fcinter1908

